Почти 30% жителей России считают, что Кремль готов нанести ядерный удар по Украине — опрос 15 мая, 11:43 По данным опроса, почти 30% жителей России считают, что Кремль готов нанести ядерный удар по Украине (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В России 29% жителей считают, что Кремль готов нанести ядерный удар по Украине, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Согласно результатам опроса, 9% россиян отвечая на вопрос, готово ли российское руководство нанести ядерный удар по Украине, заявили, что «определенно да», 20% считают, что «скорее да», 32% ответили, что «скорее нет», 28% - «определенно нет», 12% «затрудняются ответить.

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Кроме того, 29% опрошенных считают оправданным возможное использование РФ ядерного оружия против Украины. 56% - заявили, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.

Фото: www.levada.ru

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщала, что Россия, по оценке США, вряд ли нанесет ядерный удар.