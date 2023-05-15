Почти 30% жителей России считают, что Кремль готов нанести ядерный удар по Украине — опрос

15 мая, 11:43
Поделиться:
По данным опроса, почти 30% жителей России считают, что Кремль готов нанести ядерный удар по Украине (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

По данным опроса, почти 30% жителей России считают, что Кремль готов нанести ядерный удар по Украине (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В России 29% жителей считают, что Кремль готов нанести ядерный удар по Украине, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Согласно результатам опроса, 9% россиян отвечая на вопрос, готово ли российское руководство нанести ядерный удар по Украине, заявили, что «определенно да», 20% считают, что «скорее да», 32% ответили, что «скорее нет», 28% - «определенно нет», 12% «затрудняются ответить.

Видео дня

Кроме того, 29% опрошенных считают оправданным возможное использование РФ ядерного оружия против Украины. 56% - заявили, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.

www.levada.ru
Фото: www.levada.ru

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщала, что Россия, по оценке США, вряд ли нанесет ядерный удар.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ядерное оружие Ядерный шантаж Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X