У России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны — глава Генштаба Польши 23 февраля, 14:31 Могила местного жителя возле поврежденного обстрелами жилого дома в Угледаре, 22 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV объяснил, почему считает, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

Отвечая на вопрос о том, что он узнал за год войны о российской армии, Анджейчак сказал NV, что определенные оценки давать еще рано, но у него первое впечатление, что у россиян очень плохое руководство войной.

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«Однако для победы в войне нужны лишь три вещи, как говорил Наполеон: деньги, деньги и еще раз деньги. У России все еще есть деньги. Они имели, по официальным данным до войны, $600 млрд подготовленных для войны. Это очень плохо, учитывая, что мы знали, что Россия готовила деньги на войну. Потом 50% были заморожены, но каким-то образом в банковской системе России осталось еще $300 млрд. По моим подсчетам, за год войны Россия потратила $100 млрд. Следовательно, по очень простым подсчетам, это означает, что у России есть деньги еще на два года, независимо от того, насколько эффективны санкции, и это плохо для нас с вами и для всего цивилизованного мира», — подчеркнул руководитель Генштаба Польши.

Также он отметил, что Россия «из-за своих масштабов» все еще готова к большой мобилизации, а в сопротивление ей на местах он не верит.

Еще одним характерным российским источником ресурсов для войны Анджейчак назвал «нравственные нормы» россиян.

«Вы видели, как группа Вагнера и чиновники ходят по тюрьмам, как они мобилизуют преступников и отправляют их на войну, это далеко не вымысел. С человеческой точки зрения сложно понять, как эта нация готова принять такие нормы. Они мобилизуют преступников и отправляют их на фронт, и я понятия не имею, как это могло произойти. Если эти преступники выживут и вернутся в Россию, россияне не будут рады их видеть», — сказал глава Генштаба Польши.

Он добавил, что, несмотря на значительные потери в Украине, у России все еще есть много техники, которая, возможно, не очень технологична и современна, «но цифры имеют значение».

«Так что Россия все еще остается большим медведем, очень опасным противником. И мы не можем оценивать эту войну через западную оптику. Мы должны понимать русский подход. Деньги, солдаты и техника, но отсутствие стратегического политического лидерства. Извините, что я так говорю, но это не очень хорошо выглядит. Поэтому мы должны улучшать нашу аргументацию в пользу Украины и увеличивать поддержку Украины», — подытожил Анджейчак.

В конце января о том, что российский диктатор Владимир Путин настроен вести многолетнюю войну против Украины, сообщало издание Bloomberg.

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью NV отмечал, что сложно прогнозировать, сколько будет длиться война, но предполагал, что «эта война с нами надолго».

В середине января Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, согласно которому более 95% украинцев уверены в победе над Россией, более 60% ожидают окончания войны в течение года или раньше. Более 13% опрошенных говорят, что на это уйдет несколько месяцев.

Перед этим советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.

В середине декабря австрийский военный аналитик Том Купер в интервью NV спрогнозировал, что война России против Украины не закончится в 2023 году и будет продолжаться гораздо дольше.

То, что война будет продолжительной, прогнозировал в декабре и нардеп из фракции партии Голос, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.