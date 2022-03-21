«Их будет очень много». Верещук сообщила, сколько военных Украина и Россия взяли в плен с 24 февраля 21 марта, 22:53 Цей матеріал також доступний українською Сколько военных Украина и Россия взяли в плен за 26 дней войны (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Радио НВ заявила, что 158 украинских военных находятся в плену Российской Федерации.

«Они подали 158 карточек. Это значит, что 158 наших военных есть у них в плену. Они это признали», — сообщила Верещук.

Украина, по словам министра, рассматривает возможность обмена пленными, ведь предполагает, что их «будет очень много».

Видео дня

По состоянию на 19 марта, заявляла Верещук, в украинском плену находятся 562 военнопленных армии Российской Федерации.

«Нет еще точного количества [пленных россиян], потому что мы собираем отовсюду [информацию]. Часть из них находится на территории, где ведутся боевые действия, они находятся при воинских частях. Часть из них — в СИЗО. У нас есть информация только о тех, кто находится в СБУ или пенитенциарной системе», — сказала она.

Сейчас, продолжила Верещук, идут дискуссии по поводу законопроекта, касающегося обращения с военнопленными:

«Министерство внесло правку, говорящую о том, чтобы они работали на восстановление нашего государства. Ибо они пришли сюда разрушать и уничтожать. Они не должны сидеть и есть наш украинский хлеб даром».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.