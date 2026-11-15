В арсенале Ирана может быть от 1500 до 2500 ракет, полагает американская разведка (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

По данным американской разведки, Иран располагает от 1500 до 2500 ракетами, что дает Тегерану существенные возможности для ударов по целям США и их союзников в случае возобновления полномасштабной войны .

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), указывая, что такая оценка не является достоверной, поскольку сложно отследить, сколько действительно ракет есть у Ирана, однако, по словам официальных лиц, запас является внушительным.

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Вопреки тому, что США и Израиль повредили иранские объекты, где производились ракеты, Тегеран по-прежнему восстанавливает свой арсенал. Хотя и медленнее, чем до войны и в основном за счет накопленных компонентов. Страна также располагает большим количеством ракет малой дальности и беспилотников.

WSJ также отмечает, что восстановление запасов ирана противоречит заявлениям представителей администрации — в том числе президента США Дональда Трампа — о том, что военный потенциал Ирана был разгромлен. Как указали американские чиновники, этот факт также стал предметом обсуждений в администрации Трампа относительно того, следует ли совместно с Израилем возобновить удары по Ирану.

Военные чиновники Израиля также полагают, что у Ирана есть более чем 1500 баллистических ракет, пишет WSJ.

Издание подчеркивает, что Тегеран также повысил эффективность ударов по целям на Ближнем Востоке. Это было достигнуто за счет совершенствования разведки разведданных и информации для целеуказания — в том числе благодаря помощи со стороны таких союзников, как Россия, — а также за счет совершенствования тактики, например, в том числе комбинированного применения ракет и БПЛА.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявлял, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. А журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника писал, что после выборов Трамп может охотнее согласиться на масштабную военную операцию.

Впрочем, 9 ноября после разговора с премьер-министром Катара Трамп назвал возобновление боевых действий против Ирана маловероятным. По его словам, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны региона поддерживают продолжение морской блокады Тегерана и операцию Железные ворота, однако США готовы к боевым действиям, если ситуация изменится.

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14 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Трамп сообщил своим советникам, что может отложить новые удары по Ирану, если Тегеран и поддерживаемые им йеменские хуситы не будут прибегать к новым провокациям.