Пентагон рассказал, сколько оружия США передали Украине для защиты от российской агрессии — список
15 июня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине (Фото:defense.gov)
США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 5,6 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
«15 июня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов. Она включает в себя санкционированную президентом помощь в области безопасности на сумму до 350 миллионов долларов, а также 650 миллионов долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь США Украине включает:
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- Более 6500 противотанковых систем Javelin;
- Более 20 000 других противотанковых систем;
- Более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- 126 гаубиц 155-мм калибра и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических машин для буксировки техники;
- Высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
- 20 вертолетов Ми-17;
- Сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
- 200 бронетранспортеров M113;
- Более 7000 единиц стрелкового оружия;
- Более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
- Ракетные системы с лазерным наведением;
- Беспилотные воздушные системы Puma;
- Беспилотные корабли береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара;
- Четыре противоминометных радара;
- Четыре радара ПВО;
- Две системы береговой обороны Harpoon;
- Противопехотные мины M18A1 Claymore;
- Взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
- Тактические системы защищенной связи;
- Тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
- Коммерческие услуги спутниковой съемки;
- Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- Оборудование химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
- Электронное оборудование для подавления помех;
- Полевое оборудование и запасные части;
- Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
14 июня замминистра обороны Анна Маляр говорила, что Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% от военной помощи, необходимой для противодействия российской агрессии.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия, в том числе 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без мощного наступательного оружия война только затягивается.
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