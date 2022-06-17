Пентагон рассказал, сколько оружия США передали Украине для защиты от российской агрессии — список 17 июня, 20:46 Цей матеріал також доступний українською 15 июня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине (Фото:defense.gov)

США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 5,6 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«15 июня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов. Она включает в себя санкционированную президентом помощь в области безопасности на сумму до 350 миллионов долларов, а также 650 миллионов долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что помощь США Украине включает:

Более 1400 зенитных комплексов Stinger;

Более 6500 противотанковых систем Javelin;

Более 20 000 других противотанковых систем;

Более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

126 гаубиц 155-мм калибра и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

19 тактических машин для буксировки техники;

Высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;

20 вертолетов Ми-17;

Сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

200 бронетранспортеров M113;

Более 7000 единиц стрелкового оружия;

Более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;

75 000 комплектов бронежилетов и касок;

121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

Ракетные системы с лазерным наведением;

Беспилотные воздушные системы Puma;

Беспилотные корабли береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара;

Четыре противоминометных радара;

Четыре радара ПВО;

Две системы береговой обороны Harpoon;

Противопехотные мины M18A1 Claymore;

Взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

Тактические системы защищенной связи;

Тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;

Коммерческие услуги спутниковой съемки;

Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

Оборудование химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

Электронное оборудование для подавления помех;

Полевое оборудование и запасные части;

Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

14 июня замминистра обороны Анна Маляр говорила, что Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% от военной помощи, необходимой для противодействия российской агрессии.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия, в том числе 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без мощного наступательного оружия война только затягивается.



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