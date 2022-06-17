Пентагон рассказал, сколько оружия США передали Украине для защиты от российской агрессии — список

17 июня, 20:46
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15 июня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине (Фото:defense.gov)

15 июня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине (Фото:defense.gov)

США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 5,6 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«15 июня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов. Она включает в себя санкционированную президентом помощь в области безопасности на сумму до 350 миллионов долларов, а также 650 миллионов долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что помощь США Украине включает:

  • Более 1400 зенитных комплексов Stinger;
  • Более 6500 противотанковых систем Javelin;
  • Более 20 000 других противотанковых систем;
  • Более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
  • 126 гаубиц 155-мм калибра и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
  • 19 тактических машин для буксировки техники;
  • Высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • Сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • Более 7000 единиц стрелкового оружия;
  • Более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
  • 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
  • Ракетные системы с лазерным наведением;
  • Беспилотные воздушные системы Puma;
  • Беспилотные корабли береговой обороны;
  • 22 контрартиллерийских радара;
  • Четыре противоминометных радара;
  • Четыре радара ПВО;
  • Две системы береговой обороны Harpoon;
  • Противопехотные мины M18A1 Claymore;
  • Взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
  • Тактические системы защищенной связи;
  • Тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
  • Коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • Оборудование химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
  • Электронное оборудование для подавления помех;
  • Полевое оборудование и запасные части;
  • Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

14 июня замминистра обороны Анна Маляр говорила, что Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% от военной помощи, необходимой для противодействия российской агрессии.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия, в том числе 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без мощного наступательного оружия война только затягивается.

https://www.youtube.com/embed/ra8njwqzrJU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Оружие Пентагон

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