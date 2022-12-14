Действительно ли у Беларуси хватит боеприпасов на 10 лет войны — военный эксперт 14 декабря, 18:40 Проверка боеспособности 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Беларуси (Фото:Дмитрий Белецкий/Дефанс министра Белоруссии/Гандут via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ прокомментировал недавнее заявление основателя инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александра Азарова о том, что боеприпасов только из одной Бронной Горы в Беларуси хватит на 10 лет войны.



«Тем политик и отличается от военного. Военный сказал бы, что это на 10 лет для ведения войны в масштабах Вооруженных сил Беларуси или на 10 лет войны для мотострелковой дивизии Беларуси, или для мотострелкового батальона белорусских Вооруженных сил. А политик вышел и сказал: "На 10 лет вооружения". И сколько там того вооружения: 100 танков или тысяча танков? — отметил Жданов в эфире Радио НВ.

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Он уточнил, что на Бронной Горе находится 46 арсенал хранения, и из него Беларусь уже вывозила вооружение.

«Точную цифру не помню, но там более десятка тысяч тонн боеприпасов вывезено в Российскую Федерацию. Из этого арсенала брали тяжелую технику в октябре и ноябре. За месяц передали Российской Федерации 234 единицы техники», — сказал военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что «вооружение на 10 лет» – это «абстрактная цифра».

«Для того, чтобы такое говорить, нужно оценить, для какой группировки войск», — добавил он.

В интервью Радио НВ 12 декабря Азаров заявил, что на территории Беларуси есть советские склады с боеприпасами, «где хранятся десятки тысяч, там, возможно, даже сотни тысяч боеприпасов, даже, возможно, миллионы».

«Предположим, Бронная Гора – это у нас самый большой склад. И, как мне говорили те же военнослужащие, которые там служили раньше, что боеприпасов только из одной Бронной Горы хватит на 10 лет войны. Там такие запасы безумные боеприпасов, что то, что сейчас вывезли в Россию – это лишь несколько процентов от наличия этих боеприпасов», – рассказал основатель BYPOL, добавив, что не все эти боеприпасы пригодны к использованию.