Более 60% граждан стран-членов ЕС верят, что Украина победит в войне — опрос
61% граждан стран ЕС верит, что Украина победит в войне (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Опрос Eupinions, проведенный в масштабах всего Евросоюза указывает, что 61% граждан ЕС верят, что война России против Украины закончится победой Украины.
Об этом сообщает Sky News.
Согласно опросу, многие граждане стран-членов ЕС расценивают вторжение РФ в Украину как нападение на них всех. Так, 68% респондентов рассматривают вторжение как нападение на Европу в целом.
Жители Германии менее склонны думать, что Украина добьется успеха — 55% респондентов заявили, что считают, что страна победит.
Большинство граждан ЕС, принявших участие в опросе, считают, что Украина защищает ценности, которые разделяют все европейские страны.
После неожиданных визитов в Британию и Францию президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где собрались на саммит лидеры Европейского совета.
Двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе проходил 9−10 февраля, его главными темами стали война России против Украины и ее последние события, поддержка Украины со стороны ЕС, а также итоги саммита ЕС — Украина, который состоялся 3 февраля в Киеве.