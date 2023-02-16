Более 60% граждан стран-членов ЕС верят, что Украина победит в войне — опрос 16 февраля, 15:32 61% граждан стран ЕС верит, что Украина победит в войне (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Опрос Eupinions, проведенный в масштабах всего Евросоюза указывает, что 61% граждан ЕС верят, что война России против Украины закончится победой Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно опросу, многие граждане стран-членов ЕС расценивают вторжение РФ в Украину как нападение на них всех. Так, 68% респондентов рассматривают вторжение как нападение на Европу в целом.

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Жители Германии менее склонны думать, что Украина добьется успеха — 55% респондентов заявили, что считают, что страна победит.

Большинство граждан ЕС, принявших участие в опросе, считают, что Украина защищает ценности, которые разделяют все европейские страны.

После неожиданных визитов в Британию и Францию президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где собрались на саммит лидеры Европейского совета.

Двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе проходил 9−10 февраля, его главными темами стали война России против Украины и ее последние события, поддержка Украины со стороны ЕС, а также итоги саммита ЕС — Украина, который состоялся 3 февраля в Киеве.