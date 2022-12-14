Более 70% граждан Евросоюза одобряют поддержку Украины после полномасштабного вторжения РФ в страну — опрос 14 декабря, 12:32 Большинство граждан ЕС поддерживают поддержку Украины, которая борется против армии РФ (Фото:Antoine Schibler/Unsplash)

74% граждан Евросоюза одобряют поддержку Украины странами ЕС после начала полномасштабного вторжения России в страну.

Об этом свидетельствует опрос Евробарометра, проведенного Европарламентом с 12 октября по 7 ноября.

«Во всех государствах-членах ЕС большинство граждан одобряют поддержку ЕС, при этом уровень поддержки самый высокий показан в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%)», — говорится в опросе.

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Социологи отмечают, что почти через десять месяцев после начала войны в Украине поддержка конкретных мер, предпринятых ЕС, таких как санкции против российского правительства или финансовая, военная или гуманитарная помощь Украине, остается высокой и составляет 73%.

Высоко также оцениваются усилия стран-членов по координации реагирования на последствия вторжения. 58% граждан ЕС довольны уровнем сотрудничества между странами, в то время как 37% - не удовлетворены.

Особенно высок уровень одобрения в Ирландии (84%), Португалии (83%), Дании (83%), Швеции (81%) и Финляндии (80%). Греция (34%), Кипр (40%) и Словакия (41%) являются одними из менее довольных.

В опросе также ставился вопрос о влиянии российского вторжения в Украину на европейских граждан.

«Из-за войны и ее последствий почти две трети граждан ЕС считают, что их жизнь изменится (65%), что больше на четыре пункта по сравнению с апрелем-маем текущего года», — резюмировали там.

Опрос проводился с 12 октября по 7 ноября. Было опрошено более 26 тысяч человек во всех странах-членах ЕС методом личного интервью.

Страны Евросоюза поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России в конце февраля, оказывая Киеву финансовую и военную помощь, а также вводят санкции против кремлевского режима. ЕС также принял миллионы украинских беженцев, которые спасались от атак российской армии по всей стране.

Мировые лидеры также неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину в борьбе за свою страну столько, сколько нужно.