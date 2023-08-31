Украине необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы защититься от РФ — Зеленский 31 августа, 16:02 Зеленский осмотрел истребитель F-16 во время визита в Данию (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо около 160 истребителейF-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе и защитить страну.

Об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

«В целом нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», — отметил президент.

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Зеленский выразил сожаление, что эта помощь пришла «позже, чем он хотел», а доминирование России в воздушном пространстве «абсолютное».

Он пояснил, что вопрос поставки истребителей сложный, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также большого количества специализированного технического обслуживания.

Зеленский подчеркнул, что F-16 нужны Украине для обороны и защиты гражданского населения.

«Мы воюем с Россией, мы воюем за нашу украинскую землю, против захватнической политики Российской Федерации. Истребители нам нужны только для того, чтобы защищать себя. Для защиты нашей земли, нашего моря, нашего неба», — резюмировал он.

Истребители F-16 для Украины — что известно

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

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Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции, а также в Дании.

Нидерланды и Румыния договорились создать тренировочный центр для украинских пилотов.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.