«Трудные недели впереди». Какие силы Путин еще может перебросить в Украину — военный эксперт 9 марта, 11:34 Цей матеріал також доступний українською Уничтожены российские танки в Сумской области/ 7 марта 2022 года (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Михаил Жирохов предполагает, что следующие недели будут тяжелыми для Украины, ведь у Российской Федерации и диктатора Владимира Путина еще есть достаточно мощные военные резервы.

«Сейчас они начинают второй этап — подтягивание дополнительных сил и осады городов с взятием столицы Украины. Основное, что они будут пытаться [сделать] — захватить Киев и взять в окружение нашу группировку, которая осталась на Донбассе. <...> Я бы не стал говорить, что это нереально, потому что мы сражаемся против мощного противника, который имеет достаточно мощные резервы. Они сейчас это демонстрируют — подтягивают войска из центральных районов России, из-за Урала; они подтягивают дополнительно технику и поэтому будут очень тяжелые недели впереди. Они будут идти и идти. Но у нас тоже есть резервы. Они сейчас формируются на западной Украине с помощью оружия, предоставляемого нам западными союзниками. <...> Очевидно, что на некоторых направлениях мы должны будем перейти в контрнаступление», — отметил в эфире Радио НВ Жирохов.

Также Жирохов предостерегает, что у России еще есть мощные силы, которые пока не задействованы в войне:

«Большинство подготовленных войск они держат возле Санкт-Петербурга и Москвы. <...> У них еще есть козырь, но он будет последним, потому что Путин, кроме того, что боится заразы, вируса, он еще боится собственного народа. На ОМОН и СОБР у него мало надежды. Он надеется на придворные военные подразделения, на которые в случае восстания можно опереться. <...> Кроме того, есть еще Сирия, Ливия и Центральноафриканская республика. Спецназовцы, имеющие опыт, сейчас находятся там. Они не думали, [что так сложно будет в Украине] — это такой провал разведки, которого никогда в истории не было».

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Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели.

В ООН сообщили, что после начала войны России против Украины погибли 474 гражданских, ранения получили 861 человек.

В то же время CNN со ссылкой на источники в американской разведке говорит, что российские оккупанты стремительно теряют технику в Украине и уже потеряли от 8% до 10% военных активов, которые использовали во время вторжения.

За 13 дней войны против Украины РФ потеряла более 12 тыс. человек личного состава.

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