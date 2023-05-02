Поможет Украине. Евросоюз планирует производить миллион боеприпасов в год

2 мая, 23:41
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Боеприпасы возле позиций украинских защитников в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Боеприпасы возле позиций украинских защитников в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В среду, 3 мая, Европейский Союз обнародует план увеличения производства боеприпасов до миллиона в год. На это выделят 500 миллионов евро из бюджета ЕС, и еще аналогичную сумму предоставят страны-члены блока, сообщает AFP.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что европейская оборонная промышленность должна перейти в режим военной экономики, потому что сейчас она «не может удовлетворить потребности безопасности Украины и стран ЕС».

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Каждый день Украина тратит тысячи снарядов, ограничивая их использование из-за недостаточного количества.

22 апреля неназванный представитель ЕС заявил, что Европейский Союз готовится принять решение о трате первого миллиарда евро из финансового пакета для совместного заказа на производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

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Украинские военные возле Бахмута, 6 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS) У Запада хватит снарядов для одного большого контрнаступления Украины — NYT

20 марта страны Евросоюза договорились закупить 1 млн боеприпасов для Украины.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.

Министры обороны стран ЕС во время неформальной встречи в Стокгольме 7−8 марта поддержали предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля использовать 1 млрд евро из Европейского фонда мира для немедленной поставки Украине боеприпасов из существующих запасов. Боррель заявил, что еще 1 млрд евро можно использовать для совместной закупки снарядов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Военная помощь Боеприпасы Война России против Украины

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