Две угрозы Украине. Готов ли Запад продолжать помогать Киеву — экс-министр обороны 26 июля, 12:18 Украинские военные стреляют из гаубицы M777 Howitzer британского производства на линии фронта в Харьковской области, 21 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ рассказал, готов ли Запад продолжать помогать Киеву.

«Рамштайн-4 прошел очень удачно, насколько мы знаем. К сожалению, далеко не все цифры были опубликованы. Но из разговоров с нашими коллегами мы понимаем, что это была очень удачная конференция, и мы должны ожидать большого наплыва вооружения», — заверил Загороднюк.

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Бывший министр обороны также назвал две угрозы, с которыми Украина будет сталкиваться в ближайшее время.

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«Во-первых, Россия сейчас, скорее всего с августа, начнет активную пропаганду по соглашению о прекращении огня. Они уже пытались это всунуть в Стамбульское соглашение по морю. Им это не удалось, но они будут продолжать это», — отметил он.

По словам Загороднюка, такое проталкивание россияне будут подкреплять «некоторыми гибридными квазиинформационными кампаниями в Европе».

«Главное — нам вовремя отследить и не дать нашим европейским коллегам идти по этому пути, что прекращение огня — это хорошо, потому что меньше боевых действий, соответственно, меньше гибнет военнослужащих и мирных жителей. Это действительно так, но, как сказал президент, любое перемирие сейчас будет использоваться исключительно для восстановления россиянами», — подчеркнул он.

Бывший министр добавил, что эта угроза будет совмещаться с сезоном отпусков у европейцев.

«Британский парламент в отпусках, американский парламент уже в отпусках. Многие государственные служащие будут не на рабочем месте. [Россияне] будут пытаться использовать это каким-то образом», — объяснил Загороднюк.

Еще одной угрозой он считает то, что некоторые европейцы и американцы боятся проигрыша в войне России и выигрыша Украины.

«Есть политики, которые будут пытаться сказать: „Давайте не будем“. И дальше они будут использовать этот термин „эскалация“, который уже нужно подвергать сомнению. Это за границей самое любимое слово для нас — что им ни в коем случае нельзя допустить эскалации. Это слово изменяло значение в течение всего периода [полномасштабной войны]. Когда-то и Стингеры нам не хотели давать из-за возможности эскалации — это еще в январе было», — напомнил бывший министр.

По его словам, сейчас такие политики постараются «деэскалировать ситуацию или привести это к какому-то балансу», который будет очень вредным для Украины.

«Эти риски есть. Их нужно понимать и с ними работать дипломатам, аналитикам, журналистам — всем», — подытожил Загороднюк.

20 июля в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате Рамштайн — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн западные партнеры пообещали Украине поставки вооружений, амуниции и тренировки украинских военных.

Он добавил, что положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, которые касаются и суши, и моря, и неба.

Резников подчеркнул, что ряд стран прямым текстом заявили, что никакой усталости от войны в Украине нет и не будет, а общая позиция участников Рамштайна поддерживать Украину до победы.

Он также отметил, что многие партнеры готовы тренировать украинских военных, и это создаст условия для увеличения объема поддержки.

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