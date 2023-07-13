В Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины — опрос 13 июля, 14:50 По данным опроса, в Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Из более чем миллиона украинских беженцев, прибывших в Германию, спасаясь от войны России против Украины, 44% хотели бы остаться в стране, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду, 13 июля, пишет Reuters.

По данным опроса, число украинских беженцев, которые хотят остаться в Германии, увеличилось на 5%, по сравнению с 39% по состоянию на конец лета 2022 года.

При этом 18% из числа опрошенных уже нашли работу, что лишь на 1% больше по сравнению с летом 2022 года. Этому способствовало то, что три четверти беженцев посещали курсы немецкого языка или уже закончили их.

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«Германия инвестирует в устойчивую интеграцию этих беженцев на рынке труда», — заявила представитель Института исследования проблем занятости (IAB) Юлия Косякова.

Как показало исследование, найти работу сложнее женщинам с детьми. Половина украинских женщин, приехавших в Германию в качестве беженцев после вторжения России в начале 2022 года, имеют как минимум одного ребенка.

В исследовании говорится, что только 3% женщин с маленькими детьми работают, «в основном потому, что у большинства из них нет партнера в Германии». В то же время 23% мужчин с маленькими детьми работают, поскольку у них, как правило, есть партнер.