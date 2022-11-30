Пентагон сообщил, сколько беспилотников Иран мог передать России 30 ноября, 11:23 Пентагон оценил количество переданных Ираном РФ беспилотников (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

По оценкам Пентагона, количество беспилотников, которые Иран передал России, может достигать сотен единиц.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

«Мы знаем, что Иран предоставил по крайней мере сотни этих беспилотников России для применения в Украине», — отметил он.

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Представитель американского оборонного ведомства не стал называть точное количество переданных дронов.

В то же время Райдер сказал, что РФ продолжает искать способы приобрести дополнительные боевые системы.

По его словам, Иран и РФ «продолжают экспортировать террор и использовать эти системы для нападения на невоенные цели, включая гражданские».

В Воздушных силах заявляли, что в последнее время атак с применением иранских беспилотников стало меньше. Это может быть связано как с наличием оружия, необходимостью его подготовки, так и с погодными условиями.

В британской разведке сообщали, что запасы иранских беспилотников у России, скорее всего, закончились.



Инфографика: НВ