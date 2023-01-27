Дело скифского золота. Стало известно, когда суд Нидерландов вынесет решение по жалобе «крымских музеев» 27 января, 13:54 Скифское золото (Фото:Shutterstock)

Верховный суд Нидерландов назначил дату вынесения решения по жалобе так называемых «крымских музеев» на решение о возвращении скифского золота Украине.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что заседание пройдет 15 сентября 2023 года.

В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме принял решение о возвращении Украине скифского золота. На момент оккупации Крыма экспонаты с полуострова находились на выставке в Нидерландах.

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Однако в январе 2022 года «музеи», контролируемые российскими захватчиками, подали кассационную жалобу на решение суда.

