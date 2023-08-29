ГУР ищет, где именно РФ производит «шахеды» — Скибицкий 29 августа, 13:33 Сбитый дрон (Фото:mvs.gov.ua)

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что ГУР ищет, где именно РФ производит «шахеды».

Он рассказал, что РФ начала работать над тем, чтобы наладить мощное производство БПЛА на своей территории.

«Мы работаем над тем, чтобы понять, где именно изготавливаются БПЛА (ведь в производстве дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие) и какова фактическая мощность производства», — сказал он РБК-Украина.

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По его словам, успешность планов россиян будет зависеть от того, «насколько мощно мы будем работать в тандеме с нашими партнерами по санкциям».

Скибицкий заявил, что ГУР делится с партнерами информацией, чтобы определить и закрыть пути поставки компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения на территорию России, которые используются именно для производства БПЛА.

«Кроме того, эти планы будут зависеть от успешного кинетического воздействия на те объекты, которые участвуют в производстве этих дронов в РФ», — сказал он.