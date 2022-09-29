Никто не верит сказкам Кремля. Почему на Москву давит не только Запад, но и крупнейшие страны Азии — Ходжес 29 сентября, 15:45 Владимир Путин ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммите ШОС, 17 сентября 2022 (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Заявления Москвы о том, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с «коллективным Западом» — это стремление РФ оправдать собственные провалы в войне, но также и возможная попытка подготовить почву для применения ядерного оружия. Однако сказкам Кремля не верит уже никто в мире.

Такое мнение выразил американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе, в ответ на просьбу прокомментировать слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что противником России является «коллективный Запад».

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«Это заявление, прежде всего, попытка оправдать собственный провал в войне. Эти сказки нужны для отвлечения внимания, ведь такая, на их взгляд, непобедимая армия потерпела обидное поражение со стороны Вооруженных сил Украины, потому так важно рассказывать россиянам, что это не украинская армия воюет, а целый Запад стремится дать отпор России», — подчеркнул Ходжес.

По его словам, Шойгу осознает, что единственная потенциально возможная стратегия с учетом растущего уровня тревоги и недовольства россиян — это говорить о том, что «весь мир против России».

В то же время, отметил Ходжес, подобные заявления «важно трактовать и в контексте ядерной угрозы со стороны России». «Именно такие заявления готовят почву для возможностей его применения. Ведь когда родина в опасности, то любые средства хороши», — трактует генерал московскую пропаганду.

При этом он полагает, что свои настояния о недопустимости такого шага Кремлю доносят не только США и ЕС, но и такие стран, как Индия, Китай и Турция.

«Эти страны возможно обсуждают с Кремлем такой вопрос, в частности, что недопустимым остается использование ядерного оружия. Все они платят немаленькую цену за войну в Украине, которая подрывает глобальную экономику и бьет по Индии и Китаю не меньше, чем по странам Европы и ЕС. Я думаю, уже сегодня есть достаточно давления на руководство РФ, я надеюсь на это, оно должно быть», — отметил Ходжес.

Американский генерал выразил уверенность, что потенциальные последствия перехода РФ к ядерному оружию будут для нее губительными. «Я надеюсь, что примерно то же самое [вслед за США] говорят Кремлю Китай, Индия и страны Европы, никто уже не верит в сказки Кремля о спасении родины и ее границ от посягательств. Такое давление точно должно быть всесторонним, чтобы люди, которые окружают Путина, очень хорошо понимали задачу собственного выживания и перспектив», — подчеркнул Ходжес.