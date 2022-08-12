Финская Amnesty International потеряла около 400 доноров после публикации скандального отчета с обвинениями в адрес ВСУ 12 августа, 12:56 Отчет Amnesty International с обвинениями в адрес ВСУ вызвал шквал критики (Фото:Amnesty International Polska/Facebook)

Финский филиал международной правозащитной организации Amnesty International потерял около 400 доноров после публикации главным офисом скандального отчета о войне РФ против Украины с обвинениями в адрес ВСУ.

Об этом сообщил руководитель финского Amnesty International Франк Йоханссон, пишет MTV Uutiset.

Он отметил, что на текущей неделе количество людей, прекративших пожертвования, выросло, но об окончательных цифрах можно будет говорить по итогам августа.

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Йоханссон уточнил, что число прекративших донорство составляет около одного процента от всех доноров организации.

Это не первый случай, когда доноры массово объявляют о прекращении пожертвований Amnesty, но на этот раз отток доноров самый большой за 32 года работы в международной организации.

Комментируя публикацию, Йоханссона заявил, что в отчете о ВСУ не было достаточного контекста, и в нем недостаточно четко говорилось, что Amnesty International осуждает военные действия России.

«Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведенной Amnesty», — резюмировал он.

Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.



В Офисе президента накануне заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.



Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.



Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета и что этим занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа объявила об увольнении.

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