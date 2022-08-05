Кулеба ответил на заявление генсека Amnesty International об «атаке троллей» после публикации отчета с обвинениями в адрес ВСУ 5 августа, 13:21 Кулеба раскритиковал заявление генсека Amnesty International (Фото:Kay Nietfeld/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление генсека правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар об «атаке троллей» после публикации скандального доклада с обвинениями в адрес ВСУ.

«Видимо, генеральный секретарь Amnesty International называет меня „мафией“ и „троллем“, но это не помешает мне сказать, что ее отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России», — написал он в своем Twitter.

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Кулеба добавил, что это фальшивая «нейтральность», а не правдивость.

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

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