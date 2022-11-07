«Маргинальный деятель». В МИД Украины ответили мэру латвийского города, сделавшего скандальные заявления о Крыме и зверствах в Буче 7 ноября, 10:17 В МИД Украины заявили, что заявления Андрейса Элксниньша не отражают официальную позицию дружественной Латвии (Фото:МИД Украины/Facebook)

В МИД Украины назвали мэра латвийского города Даугавпилс Андрейса Элксниньша «маргинальным деятелем» после его скандальных высказываний о Крыме и зверствах российских оккупантов в Буче.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко подчеркнул в своем Facebook, что Элксниньш оправдывает преступления России в Украине.

Он также добавил, что его высказывания не отражают официальную позицию дружественной для Украины Латвии.

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«Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии. К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии», — резюмировал Николенко.

Накануне мэр второго крупнейшего города Латвии Андрейс Элксниньш заявил, что Крым принадлежит России. Он также отметил, что не признает РФ агрессором и считает, что в войне не будет победителей.

Он также заявил, что за зверства в Буче ответственна не только Россия, но также Украина и США.

Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

По данным по состоянию на 1 ноября, в Киевской области после освобождения от российских оккупантов обнаружили 1367 тел гражданских, погибших от рук оккупантов. В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче нашли 422 тела убитых россиянами мирных жителей.

