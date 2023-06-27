Орбан сделал новое скандальное заявление, назвал Украину несуверенным государством 27 июня, 14:39 Орбан заявил, что Украина зависима от США и помощи Запада (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, так как якобы стала зависимой от поддержки Запада в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Об этом он сказал в интервью Bild.

«Украина больше не является суверенным государством. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе. Поэтому если американцы решат, что хотят мира, мир будет», — сказал он.

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Орбан также выразил неуверенность в том, что Украина способна победить Россию в войне.

«Я думаю, что то, как украинцы борются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией, инструментами, и они могут выиграть войну против России — это неправильное понимание ситуации. Это невозможно. Я говорю о конце войны, и проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян, и это будет решающим фактором в конце концов», — оскандалился венгерский премьер.

Орбан также заявил, что «стоит на почве реальности», а сотрудничество между Украиной и Западом «провалилось».

Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Он также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике, в частности, в Украине, США и ЕС.