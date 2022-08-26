В МИД Украины раскритиковали скандальное заявление координатора ООН после удара РФ по Чаплино 26 августа, 11:32 Одна из ракет РФ попала по железнодорожной станции Чаплино, погибли 25 человек (Фото:Днепр Оперативный)

МИД Украины раскритиковал гуманитарного координатора ООН по Украине Дениз Браун после ее скандального заявления касательно удара РФ по Чаплино Днепропетровской области.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что в МИД разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарного координатора ООН относительно ракетных обстрелов РФ, в результате которых были убиты 25 гражданских.

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«Призывы высокого представителя ООН ко „всем сторонам“ соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности. Приравнение жертвы к агрессору абсолютно неприемлемо», — отметил он в своем Facebook.

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Николенко выразил надежду, что структуры ООН смогут воспользоваться присутствием в Украине и разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, «бомбя Чаплино и другие украинские города и села».

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Чаплино 24 августа, в 31-ю годовщину Независимости Украины.

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок — при пожаре в машине возле станции.

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки РФ полностью разрушены два частных дома, еще около 30 повреждены. Также повреждены 35 хозяйственных построек, уничтожена машина, еще три повреждены. Повреждение получило и здание Укрпочты.

После этого в ООН призвали «все стороны» соблюдать международное право.

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