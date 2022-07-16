Пентагон о риске контрабанды оружия: Нет признаков того, что вооружение для Украины пошло бы куда-то, кроме борьбы с РФ 16 июля, 11:23 Украина получила первые американские РСЗО M270, Киев отслеживает все полученное вооружение (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

В Пентагоне заявили, что нет признаков того, чтобы военная помощь западных партнеров для Украины пошла бы куда-то еще, кроме борьбы с Россией.

Так представитель американского оборонного ведомства прокомментировал скандальную публикацию Financial Times о риске контрабанды оружия из Украины.

«Мы не отслеживаем оружие. Я имею ввиду, что мы уверены, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было бы направлено куда-то еще, кроме как на борьбу с россиянами», — отметил он на брифинге.

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12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания оружия, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-то форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Также FT пишет, что проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а Европол заявил в апреле, что его расследования показали, что ввоз оружия из Украины в блок для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя с войсками РФ.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы заинтересованы в сохранении всего вооружения на сумму $10 млрд, предоставленного западными союзниками, поэтому у страны нет причин для контрабанды оружия.



Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга назначения и использования вооружения.

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