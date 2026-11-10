«Он не знал, что она шпионка». Трамп заявил, что ФБР расследует роман главы Nvidia с предполагаемой сотрудницей китайской спецслужбы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований ведет расследование в связи с романом генерального директора технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. Об этом Трамп сообщил в ходе общения с журналистами, передает BBC.

Трамп рассказал, что беседовал с Хуангом после того, как в прессе появились сведения о его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в работе на спецслужбы Китая.

Реклама

«Я спросил его: „Ты знал, что она шпионка?“ Он ответил: „Понятия не имел, что она шпионка“. И я ему полностью верю», — сказал президент США журналистам.

Он добавил, что этим вопросом занимается ФБР, однако не уточнил, когда началось это расследование.

«Я знаю, что ФБР изучает этот вопрос в ином ключе, но думаю, что у него всё будет в порядке. Я очень хорошо знаю Дженсена. Считаю его очень достойным человеком. Он создал замечательную компанию — американскую компанию, — и, по-моему, он очень достойный парень», — сказал президент США.

Скандал вокруг руководителя одной из крупнейших технологических компаний США привел к резкому падению котировок ее акций. Рыночная стоимость Nvidia сократилась на сотни миллиардов долларов, отмечает BBC.

Дженсен Хуанг признал, что состоял во внебрачной связи, однако отверг обвинения в шпионаже и разглашении корпоративной информации. В обращении к сотрудникам Nvidia он взял на себя ответственность за свои действия и попросил прощения у членов семьи.

«Я изменил жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Мне нет оправдания. Я глубоко сожалею о случившемся», — заявил Хуанг.

Читайте также: О новом скандале в США и как на него реагирует Трамп

Ранее The New York Times сообщила о подозрениях относительно тесных связей Хуана с Элис Хуан, возглавляющей компанию Megaspeed. Financial Times писала, что их связывали не только деловые контакты, но и романтические отношения. Megaspeed занимается строительством дата-центров в Юго-Восточной Азии и сдает вычислительные мощности в аренду китайской компании Alibaba. По данным NYT, сеть связанных с Элис Хуан компаний сосредоточена в Шанхае и провинции Чжэцзян.

Реклама:

Кроме того, эта структура имеет финансовые связи с китайским оборонным сектором через инвестиции в дочернюю компанию China Electronics Technology Group — одного из крупнейших производителей военной техники в КНР. По данным американских спецслужб, эти контакты могли использоваться для получения конфиденциальной информации о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США.

Правительство США уже проводит отдельное расследование в отношении руководителя Megaspeed. Ее подозревают в передаче информации китайским властям. Представитель МИД Китая Го Цзякунь отверг обвинения, назвав их «необоснованными и клеветническими».