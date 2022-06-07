«Уйти легче, чем слышать правду». Постпред РФ в ООН покинул зал после обвинений в провоцировании продовольственного кризиса

7 июня, 14:42
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Постпред России в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Постпред России в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя покинул зал во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля.

Это произошло после того, как Мишель обвинил Россию в провоцировании глобального продовольственного кризиса из-за вторжения в Украину.

«Это трусливо и это пропаганда», — заявил глава Евросовета.

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Он отметил, что Россия использует запасы продовольствия как «невидимую ракету» против развивающихся стран, загоняя людей в нужду.

Россия наносит удары по зернохранилищам и ворует зерно из оккупированных районов, а военные действия РФ препятствуют посеву и сбору урожая в Украине, добавил Мишель.

https://www.youtube.com/embed/U0k5WfZdwks

Мишель сказал Небензе: «Вы можете уйти… Наверное, проще не слушать правду».

https://twitter.com/eucopresident/status/1533861548137099266

Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире. Из-за российского вторжения значительная часть экспорта — прежде всего по морю — остановилась, что создает угрозу глобального продовольственного кризиса.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия ООН Шарль Мишель Война России против Украины Продовольственный кризис

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