Кулеба о ситуации с визитом Штайнмайера: Будет урегулирована по дипломатическим каналам 14 апреля, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Штайнмайер подтвердил, что в Киеве были против его приезда (Фото:Lehtikuva/Markku Ulander/Reuters)

Ситуация с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев будет урегулирована по дипломатическим каналам, заяви министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений. Потому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими каналами и никого вреда для украинско-немецких отношений не будет», — отметил он на брифинге.

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Кулеба добавил, что Украина с уважением относится к Германии как к государству и партнеру.

Он также отметил, что сам скандал мог стать возможным из-за утечки непроверенной информации в немецкие СМИ.

12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны будет радо визиту канцлера Олафа Шольца. На следующий день Шольц сообщил, что пока не планирует визит в Украину, а отказ принять в Киеве Штайнмайера вызвал в правительстве ФРГ «замешательство».





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