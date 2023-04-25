«Нанесен ущерб». Скандальные заявления китайского посла подорвали попытки Си Цзиньпина представить Китай как «миротворца» — Bloomberg 25 апреля, 10:22 Си Цзиньпин (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Посол Китая во Франции Лу Шайе своими скандальными заявлениями о суверенитете стран бывшего СССР и Крыме подорвал попытки китайского лидера Си Цзиньпина представить Китай как «миротворца», сообщает Bloomberg.

В материале сказано, что «ущерб был нанесен», а высказывания фактически повторили мнение российского диктатора Владимира Путина об Украине и других странах.

Таким образом были подорваны «усилия Си представить Китай в качестве нейтральной стороны, помогающей прекратить войну, начавшуюся в феврале 2022 года».

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис процитировал комментарии Лу в своем твите, чтобы объяснить, «почему страны Балтии не доверяют Китаю „посредничать в установлении мира в Украине“».

«Для Си ошибочные высказывания Лу, похоже, ознаменовали еще одну неудачу в его стремлении восстановить имидж Китая на мировой арене после трех лет изоляции из-за вспышки Covid-19», — говорится в статье.

Ранее в интервью французскому каналу LCI Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР якобы «не имеют действующего статуса в международном праве», а комментируя свою позицию по поводу оккупированного Крыма, ответил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским».

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — заявил посол.



После резонансных заявлений лидеры стран Балтии и Украины раскритиковали представителя Китая и требуют объяснений. Франция заявила о «полной солидарности» с суверенными странами бывшего СССР республик, а в Европарламенте призвали МИД страны выдворить китайского посла.