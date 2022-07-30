Президент Румынии раскритиковал Орбана за его скандальные заявления о «смешении рас» 30 июля, 07:11 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Eric Vidal)

Президент Румынии Клаус Йоханнис резко раскритиковал высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «смешении рас» во время визита в страну.



Об этом сообщает Радио Свобода.

«Это неправильно и недопустимо в принципе, чтобы европейский чиновник выступал на публичной сцене с речью, построенной на расовой теории, которая привела к самой ужасной катастрофе 20 века», — сказал Йоханнис.

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Он обратил внимание на место проведения заявления Орбана — это румынская провинция Трансильвания, где проживает значительное этническое венгерское меньшинство. По его мнению, это придает серьезности ремаркам венгерского премьера.

Йоханнис также призвал румынскую UDMR, которая является младшим партнером в правящей коалиции страны и представляет этнических венгров, публично разъяснить свою позицию по поводу заявлений Орбана.

Лидер UDMR Хунор Келемен, который также явялется вице-премьером, и несколько других министров этнических венгров сопровождали Орбана во время его пребывания в Румынии. Они были замечены, когда аплодировали его заявлениям.

Виктор Орбан вызвал шквал критики со стороны оппозиционных партий и европейских политиков из-за заявления о том, что он выступает против «смешения» европейских и неевропейских рас, а страны, где они «смешиваются», «не являются нациями».

Орбан также выступил против военной помощи Украине для ее защиты от полномасштабной агрессии России.

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