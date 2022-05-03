«Сеанс политической агитации». В Италии критикуют телеканал за скандальное интервью с Лавровым 3 мая, 08:04 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал телеканал Rete4, в эфире которого в течение 40 минут выступал глава МИД России Сергей Лавров.



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По словам Драги, программа была заявлена как интервью, однако на самом деле это был сеанс политической агитации, сообщает DW.

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Он отметил, что в отличие от России в Италии существует свобода прессы и слова.

«Однако стоит задаться вопросом, приемлемо ли приглашать кого-либо на интервью и при этом не реагировать на его высказывания? Это не было (журналистским. — ред.) достижением. От этого возникают очень странные ощущения», — сказал Драги.

Другие итальянские политики также выступили с резкой критикой в адрес программы с Лавровым.

Глава итальянских социал-демократов и бывший премьер-министр страны Энрико Летта назвал ее «пропастью».

В то же время медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит Rete4, выступил в защиту программы и решения пригласить Лаврова.

«Он является вторым номером в РФ. Интервью с главой российского МИД является документом современной истории», — сказал гендиректор Мауро Криппа.

Выступая на итальянском телевидении, Лавров повторил основные тезисы российской военной пропаганды о войне против Украины, а также оскандалился антисемитскими заявлениями.

Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что резонансное заявление Лаврова — это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

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