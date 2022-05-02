«Это абсурдно». Германия резко отреагировала на антисемитские высказывания Лаврова 2 мая, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Власти Германии считают антисемитские заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова настолько абсурдными, что их не стоит даже комментировать.

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Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

«Российская пропаганда, в которой в этом случае был задействован Лавров, не нуждается в дальнейшем комментировании. Это абсурдно», — отметил он.

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В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что резонансное заявление Лаврова — это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Лавров не мог не скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

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