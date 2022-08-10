Соучредитель шведской Amnesty International уволился из-за несогласия со скандальным отчетом с обвинениями ВСУ 10 августа, 12:41 Еще один руководитель Amnesty уволился после их скандального отчета (Фото:Troublemakers.TV/flickr.com)

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг уходит из организации из-за несогласия со скандальным отчетом с обвинениями ВСУ.



Об этом сообщает Expressen.

«Я являюсь членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил Вестберг.

Видео дня

Вестберг в 1963 году стал основателем шведского филиала Amnesty International.

4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку, якобы, создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.

Украинские политики, дипломаты и блогеры почти единодушно осудили выводы AI; авторов отчета обвиняют в сознательном или неумышленном подыгрывании российской пропаганде.

После скандального отчета директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что увольняется.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.