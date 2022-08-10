Соучредитель шведской Amnesty International уволился из-за несогласия со скандальным отчетом с обвинениями ВСУ
Еще один руководитель Amnesty уволился после их скандального отчета (Фото:Troublemakers.TV/flickr.com)
Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг уходит из организации из-за несогласия со скандальным отчетом с обвинениями ВСУ.
Об этом сообщает Expressen.
«Я являюсь членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил Вестберг.
Вестберг в 1963 году стал основателем шведского филиала Amnesty International.
4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку, якобы, создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.
Украинские политики, дипломаты и блогеры почти единодушно осудили выводы AI; авторов отчета обвиняют в сознательном или неумышленном подыгрывании российской пропаганде.
После скандального отчета директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что увольняется.
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