Соучредитель шведской Amnesty International уволился из-за несогласия со скандальным отчетом с обвинениями ВСУ

10 августа, 12:41
Еще один руководитель Amnesty уволился после их скандального отчета (Фото:Troublemakers.TV/flickr.com)

Еще один руководитель Amnesty уволился после их скандального отчета (Фото:Troublemakers.TV/flickr.com)

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг уходит из организации из-за несогласия со скандальным отчетом с обвинениями ВСУ.

Об этом сообщает Expressen.

«Я являюсь членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил Вестберг.

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Вестберг в 1963 году стал основателем шведского филиала Amnesty International.

4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку, якобы, создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.

Украинские политики, дипломаты и блогеры почти единодушно осудили выводы AI; авторов отчета обвиняют в сознательном или неумышленном подыгрывании российской пропаганде.

После скандального отчета директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что увольняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Amnesty International Война России против Украины

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