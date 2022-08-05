Посол Британии резко высказалась о скандальном материале Amnesty International

5 августа, 14:03
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Фото:Радио Свобода)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Фото:Радио Свобода)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась о скандальном материале Amnesty International, в котором утверждалось, что якобы «украинские военные ставят под угрозу жизнь гражданского населения».

У себя в Twitter Симмонс написала, что мирным украинцам угрожают только российские ракеты, оружие и мародерство.

«Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было», — подчеркнула дипломат.

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https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1555459085482557441

4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку, якобы, создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.

Украинские политики, дипломаты и блогеры почти единодушно осудили выводы AI; авторов отчета обвиняют в сознательном или неумышленном подыгрывании российской пропаганде.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Amnesty International Украина Мелинда Симмонс Война России против Украины

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