Посол Британии резко высказалась о скандальном материале Amnesty International
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Фото:Радио Свобода)
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась о скандальном материале Amnesty International, в котором утверждалось, что якобы «украинские военные ставят под угрозу жизнь гражданского населения».
У себя в Twitter Симмонс написала, что мирным украинцам угрожают только российские ракеты, оружие и мародерство.
«Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было», — подчеркнула дипломат.
4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку, якобы, создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.
Украинские политики, дипломаты и блогеры почти единодушно осудили выводы AI; авторов отчета обвиняют в сознательном или неумышленном подыгрывании российской пропаганде.
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