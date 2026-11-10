Правительство Южной Кореи планирует выделить Украине помощь в размере 100 миллионов долларов в 2027 году. Эти средства были заложены в проект государственного бюджета, несмотря на дипломатическое обострение отношений между Киевом и Сеулом. Об этом стало известно 9 ноября.

О решении правительства сообщило южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на председателя парламентского комитета по иностранным делам и объединению Сон Сок Джуна и дипломатические источники.

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Министерство иностранных дел Южной Кореи предложило заложить помощь Украине в бюджет, чтобы выполнить обещание президента Ли Чжэ Мена, данное им в июле на саммите НАТО.

Помощь распределят по трем направлениям:

— 50 миллионов долларов будут направлены в целевой фонд НАТО для поддержки Украины. Это почти втрое больше, чем взнос Сеула в текущем году, составляющий 16,7 миллиона долларов.

— 20 миллионов долларов выделят на гуманитарные проекты. Финансирование этого направления вырастет вчетверо.

— 30 миллионов долларов будет предусмотрено в рамках программы помощи странам, пострадавшим от вооруженных конфликтов.

Целевой фонд НАТО действует с 2016 года. Он финансирует восстановление Украины и поставки военного оборудования нелетального назначения. Южная Корея присоединилась к нему в 2024 году. За два года Сеул перечислил 34 миллиона долларов, в частности на лечение раненых украинских военнослужащих и строительство реабилитационных госпиталей.

Средства, выделенные на гуманитарные цели, планируется направить на здравоохранение, энергетику и восстановление образовательных учреждений. Их распределение будет осуществляться через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и структуры ООН, в частности ПРООН.

В то же время в Южной Корее опасаются, что дипломатическое обострение может помешать полноценной реализации этих планов и участию корейского бизнеса в восстановлении Украины.

Председатель парламентского комитета Сон Сок Джун призвал правительство не допустить разрыва двусторонних связей из-за недавних разногласий. Он подчеркнул, что Сеул должен учитывать долгосрочные национальные интересы, в частности возможности участия в украинских проектах восстановления.

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В Министерстве иностранных дел Южной Кореи также заявили, что страна продолжит поддерживать Украину и придерживаться своей принципиальной позиции.

Дипломатический скандал между Киевом и Сеулом: что известно

23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Они воевали на стороне России и попали в плен в 2025 году во время боев в Курской области.

24 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Зеленский разгласил конфиденциальную информацию и нарушил договоренности. В то же время в Офисе президента Украины опровергли существование соглашения о неразглашении. Там пояснили, что Зеленский сообщил лишь о факте передачи пленных, не раскрывая подробностей операции.

8 октября МИД Южной Кореи отозвал своего посла в Украине Пак Ки Чана, а впоследствии — еще восемь сотрудников посольства. Причиной назвали отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.