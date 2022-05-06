Песков не подтвердил, что Путин извинился перед Беннетом за антисемитские высказывания Лаврова 6 мая, 14:40 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Alex Kirilov/www.flickr.com)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что диктатор извинился перед премьером Израиля Нафтали Беннетом за антисемитские высказывания главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

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Об этом сообщает Коммерсант.

«Разговор был действительно очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос о том, стоит ли извиниться самому Лаврову, Песков сказал, что они продолжают «доверительный дружественный диалог».

Издание The Jerusalem Post сообщало, что российский диктатор Владимир Путин по телефону извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за высказывания Сергея Лаврова о евреях. При этом в релизе Кремля упоминание об этом отсутствует.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь».

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя это, заявил, что Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом.

По данным СМИ, после оскорбительный заявлений Лаврова правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.

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