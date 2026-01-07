После антиукраинских высказываний. Премьерка Литвы заявила, что российский оппозиционер Волков не должен оставаться в стране

Премьер-министерка Литвы Инга Ругинене заявила, что высказывания российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и должностных лицах неприемлемы и выразида надежду, что его вид на жительство в этой стране аннулируют.

«По моему личному мнению, такие высказывания неприемлемы, и такой человек не должен оставаться в Литве», — заявила Ругинене журналистам 7 января, сообщило LRT.

Премьерка отметила, что относительно него уже проводят расследование.

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«ДГБ (Департамент государственной безопасности — BNS) проводит расследование, и после этого расследования Департамент миграции даст свои оценки. Очень надеюсь, что расследование будет детальным, и мы в будущем сможем избежать как подобных высказываний, так и людей, которые позволяют себе такие высказывания», — отметила она.

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Речь идет о переписке между Волковым и представительницей Русского добровольческого корпуса, в которой Волков пренебрежительно высказывался о командире РДК Денисе Капустине.

В декабре украинская военная разведка инсценировала гибель Капустина, разыскиваемого Россией. В переписке Волков обрадовался «смерти» Капустина.

«В определенном смысле денацификация действительно состоялась. Нацист, который своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, умер», — написал он.

Он также назвал тогдашнего главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова «отвратительным провинциальным политическим технологом».

«Надеюсь, что друзья Капустина последуют за ним. [Андрей] Ермак будет арестован, [Михаил] Подоляк будет арестован, Буданов будет арестован, и все остальные пропагандисты и лицемеры будут арестованы. И тогда у Украины будет шанс на победу. Но пока она строится на капусте, никто на нее не будет смотреть», — заявил он.

После того, как эти сообщения были опубликованы, Волков извинился за письмо, которое он назвал «эмоциональным и резким», и повторил, что осуждает «неонацистов».

6 января СМИ сообщили, что миграционная служба Литвы вскоре решит, может ли Волков продолжать проживать в стране.

Председатель Комитета по иностранным делам Литвы Ремигиюс Мотузас заявил, что после оценки заявлений Волкова службы страны должны решить, может ли он продолжать находиться в Литве.

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«Мы проконсультируемся с Комитетом национальной безопасности и другими органами. Я считаю, что это действительно следует сделать, и только после этого следует принять окончательное решение о том, может ли Волков проживать в Литве, в Европейском Союзе, или нет», — сказал он.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в свою очередь отметил, что лица, которые не поддерживают суверенитет, территориальную целостность и оборонные потребности Украины, «имеют прямые последствия для национальной безопасности Литовской Республики».

«Ожидается, что граждане Литвы, а особенно иностранные граждане, проживающие в Литве с тем или иным статусом, имеющие вид на жительство в Литве или убежище, будут проявлять должное уважение и поддержку основных положений национальной безопасности Литвы», — добавил он.

27 декабря РДК сделал заявление о гибели своего командира и основателя Дениса Капустина. В сообщении говорилось, что причиной стала атака FPV-дрона на Запорожском направлении фронта.

1 января 2026 года стало известно, что Капустин жив, а ГУР удалось инсценировать его гибель и получить деньги от россиян. По данным разведки, убийство Капустина заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.