Обвал башни в Риме: Захарова углубила дипломатический скандал новой критикой в адрес Италии и Украины

Представительница МИД РФ Мария Захарова , которая ранее спровоцировала дипломатический скандал своими хамскими высказываниями в адрес Италии, заявила, что теперь у нее «появился новый повод» осудить финансирование Украины со стороны Италии.

В комментарии российским пропагандистам она отреагировала на вызов российского посла в Италии в МИД страны для получения ноты протеста после предыдущего заявления об обрушении башни Конти в Риме.

Реклама

Она вновь повторила российский нарратив о том, что помогать Украине в войне, которую развязала Россия, якобы не нужно.

Ранее власти Италии сочли слова официального представителя России по меньшей мере «вульгарными».

Причиной скандала стал пост Захаровой, который она опубликовала в своем Telegram-канале. Она заявила, что пока правительство Италии будет тратить средства налогоплательщиков на войну, страна «придет в упадок» — от экономики до ее исторических памятников.

После этого МИД Италии вызвал российского посла для объявления ему официального выговора после комментария Захаровой. По мнению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, слова Захаровой были «мягко говоря вульгарным».

«Когда происходит катастрофа, нельзя спекулировать на людях, оставшихся под завалами, или на пострадавших рабочих. Мы никогда этого не делали. Когда в России случалась катастрофа, мы всегда проявляли солидарность. Эти заявления постыдны и неприемлемы в цивилизованной стране», — заключил Таяни.

В центре Рима вблизи Колизея в понедельник, 3 ноября, обвалилась часть башни Торре-дей-Конти, которая сейчас находится на реконструкции. Погиб один рабочий из Румынии, еще трое получили ранения.

Прокуратура Рима начала расследование по факту непреднамеренного причинения вреда здоровью. Для установления причины обвала будет проведена техническая экспертиза. Однако есть версия, что это произошло из-за внутреннего разрушения конструкции.

Reuters сообщает, что, по данным городских властей, здание не использовалось с 2006 года, но в нем проводились работы в рамках четырехлетнего проекта реконструкции, который должен был завершиться в 2026 году.

Здание было возведено папой Иннокентием III для своей семьи еще в начале XIII века. После землетрясения в 1349 году башня стала непригодной для проживания. Вследствие последующих землетрясений ее верхняя часть обвалилась и в дальнейшем не восстанавливалась.

До 1620 года башня была заброшенной. В XVII веке ее пытались реставрировать. Папа Александр VIII перестроил нижнюю часть башни, которая сохранилась, укрепив ее контрфорсами. В таком виде башня (нижняя 29-метровая ее часть) сохранилась до нашего времени.