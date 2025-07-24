«Принесут войну в блок». Сийярто в эфире CNN рассказал свою версию, почему Украину не надо брать в ЕС

В Венгрии заявили, что Украину не надо принимать в Европейский Союз, поскольку новые члены должны усиливать блок, а Киев ослабит его из-за войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала CNN в четверг, 24 июля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подтвердил, что Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и добавил, что это принесет им только войну.

Реклама

«Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее, наоборот. Страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в Европейский Союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины практически ослабит Европейский Союз», — утверждает он.

Также он назвал «несправедливым» выделение миллиардов евро на поддержку Украины и поэтому «деньги венгерских налогоплательщиков» не должны тратиться на эту помощь.

«Что касается нас, мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков поступали в Украину. Поэтому при нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в Европейский Союз», — сказал он.

18 июля политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан отверг мнение о том, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу. По его мнению, Венгрия должна вооружать собственную армию, а не Украину.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры против «принудительной мобилизации» в Украине.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что его правительство внимательно следит за событиями, знает о семьях, из которых вывезли венгров в рамках «принудительного или обычного» призыва, знает количество погибших и сирот, оказывает им помощь, а также «стучит в двери Брюсселя» с требованием остановить эту практику.

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС.

Там утверждают, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.

Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.