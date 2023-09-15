Сийярто угрожает заблокировать вступление Швеции в НАТО из-за «фейкового» видео о демократии в Венгрии 15 сентября, 10:00 Петер Сийярто (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Будапешт угрожает остановить процесс присоединения Швеции к НАТО, обвинив страну в «нечестных и несправедливых» замечаниях относительно состояния демократии в Венгрии.

Соответствующее письмо венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто написал 14 сентября своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрему, которое опубликовали в X (Twitter).

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«Вы призываете наших парламентариев ратифицировать ваше вступление в НАТО, а сами продолжаете обвинять их в том, что они уничтожили демократию в Венгрии. Это противоречие стало еще сильнее и, безусловно, не способствует выполнению вашего требования, которое вы постоянно выдвигаете», — заявил Сийярто.

Как пишет Euobserver, Будапешту не понравился 10-минутный ролик шведов, в котором говорилось о том, что «демократия в Венгрии в последние годы отступает». Его назвали «фейковой информацией». Видео снял общественный образовательный вещатель страны UR, но в нем не было сказано ничего такого, чего бы не признавали в Европе, подчеркивает издание. Например, в прошлом году Европарламент заявил, что Венгрия стала "избирательной автократией".

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 — остались Турция и Венгрия. Будапешт тормозил одобрение, потому что не было соответствующего шага со стороны Анкары.

Перед июльским саммитом в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Вскоре Сийярто заявил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».

24 августа генеральный Столтенберг заявил, что Швеция сможет стать членом НАТО уже этой осенью.



Инфографика: NV