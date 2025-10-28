Сийярто встретился в Минске с Лавровым и начал свое выступление на русском

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 28 октября, прибыл в Минск, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Путь к безопасному и успешному диалогу ведет через Евразию. Только диалог между Востоком и Западом может улучшить критическую ситуацию с безопасностью в мире сегодня», — заявил Сийярто.

Выступление глава МИД Венгрии начал на русском языке, призвав к «восстановлению международного сотрудничества». Также он выразил готовность предоставить Будапешт в качестве площадки для переговоров между Россией и Западом.

«Конечно, меня много будут критиковать за участие в этой конференции, но ситуация в глобальной безопасности настолько плохая, что я должен быть здесь сегодня», — добавил Сийярто.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.