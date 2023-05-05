Сийярто обвинил посла США в «пропаганде войны»

5 мая, 20:01
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил посла США Дэвида Прессмана в «пропаганде войны» России против Украины.

Об этом сообщает венгерский ресурс Telex.

«Насколько мы понимаем, посол Прессман считает, что мы должны быть озабочены войной. Поэтому он ведет активную пропаганду войны», — сказал Сийярто.

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Венгерский министр добавил, что, по его мнению, пропаганду войны можно увидеть в заявлениях посла. По словам Сийярто, Венгрия, якобы не хочет войны и «принадлежит к лагерю мира», несмотря на «попытки американцев подтолкнуть страну к лагерю войны».

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Как отмечает ресурс, резкие заявление министра в адрес посла США прозвучали после того, как американец раскритиковал Сийярто.

Прессман напомнил, что глава МИД Венгрии пять раз посетил Россию с начала полномасштабной войны для обсуждения энергетических вопросов, но ни разу не сидел за столом переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Венгрия Российская агрессия Петер Сийярто Война России против Украины

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