Глава МИД Венгрии обвинил посла США во «вмешательстве во внутренние дела». Посол ответил 2 февраля, 21:38 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter / Facebook)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил посла США в Будапеште в попытке «вмешательства во внутренние дела Венгрии» из-за его комментария о позиции правительства Виктора Орбана относительно войны России против Украины.

Об этом сообщает AP.



Сийярто на пресс-конференции раскритиковал комментарий посла Дэвида Прессмана, который охарактеризовал подход Венгрии к войне России против Украины как «политику, одобренную Путиным».



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«Совершенно не имеет значения, что он или любой другой посол думают о внутриполитических процессах в Венгрии, потому что это не имеет к нему никакого отношения. Не его дело вмешиваться во внутренние дела Венгрии», — сказал министр.

Сийярто считает, что у Прессмана «будут очень большие проблемы в эффективной работе по улучшению отношений» между Венгрией и США, если он будет критиковать политику правительства Орбана.

На обвинения со стороны Сийярто посол США ответил в Twitter.

«При всем уважении, мы не рассматриваем попытку России в одностороннем порядке перекроить границы Европы как просто «внутриполитические процессы в Венгрии», — написал он.

В декабре 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Орбан и российский диктатор Владимир Путин одинаково понимают законы истории.