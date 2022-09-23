Единственный среди министров стран ЕС. Глава МИД Венгрии встретился с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

23 сентября, 11:55
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Лавров и Сийярто жмут руки (Фото:www.facebook.com/szijjarto.peter.official)

Лавров и Сийярто жмут руки (Фото:www.facebook.com/szijjarto.peter.official)

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто встретился с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Фото встречи Сийярто опубликовал в Facebook.

По его словам, «есть только одно решение проблемы инфляции военного времени и скачкообразных цен на энергоносители: мир».

Видео дня

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/624359329157364

Министр заявил, что пользуясь возможностями, предоставленными ООН, он сказал об этом Лаврову, «к сожалению, как единственный среди министров иностранных дел ЕС».

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Глава российского МИД Сергей Лавров опоздал на полтора часа на заседание Совета Безопасности ООН и ушел сразу после своего выступления. Представители Украины и США высмеяли поведение российского чиновника.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего выступления обратил внимание, как быстро после своей речи Лавров сбежал с заседания.

«Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты», — сказал Кулеба.

https://www.youtube.com/watch?v=DzORnwKkfTY&t=231s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Сергей Лавров Петер Сийярто Война России против Украины

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