Единственный среди министров стран ЕС. Глава МИД Венгрии встретился с Лавровым на полях Генассамблеи ООН 23 сентября, 11:55 Лавров и Сийярто жмут руки (Фото:www.facebook.com/szijjarto.peter.official)

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто встретился с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Фото встречи Сийярто опубликовал в Facebook.

По его словам, «есть только одно решение проблемы инфляции военного времени и скачкообразных цен на энергоносители: мир».

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Министр заявил, что пользуясь возможностями, предоставленными ООН, он сказал об этом Лаврову, «к сожалению, как единственный среди министров иностранных дел ЕС».

Глава российского МИД Сергей Лавров опоздал на полтора часа на заседание Совета Безопасности ООН и ушел сразу после своего выступления. Представители Украины и США высмеяли поведение российского чиновника.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего выступления обратил внимание, как быстро после своей речи Лавров сбежал с заседания.

«Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты», — сказал Кулеба.

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