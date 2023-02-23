МИД Украины — на новые заявления Венгрии: Сийярто оказал бы услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России 23 февраля, 11:00 Петер Сийярто (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто с призывом к прямым переговорам между США и Россией.



Спикер украинского ведомства Олег Николенко заявил, что Венгрия не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. По его словам, переговоры относительно Украины без Украины возможны «лишь в мечтах отдельных венгерских политиков».

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«Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, у нас есть совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии отлично понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов», — подчеркнул он.

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В МИД добавили, что у Будапешта была возможность помочь достичь в борьбе мира в Украине и Европе, «но стал на другую сторону истории».



Накануне Сийярто призвал к немедленному прекращению огня в Украине. Отвечая на вопрос о выступлениях Джо Байдена и Владимира Путина 21 февраля, он ответил: «Они могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом».

13 февраля Сийярто прилетел с визитом в Минск, режим которого поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Там он встретился с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником, заявив, что «без переговоров нет мира», а «война в Украине становится все жестче и нужно спасать человеческие жизни».

Глава МИД Венгрии дважды после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину посещал Москву, также приезжал в Сочи. В ведомстве говорили, что выступают за диалог с Россией, а премьер-министр Виктор Орбан неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес Украины и отказался передавать Киеву оружие или пропускать его через территорию своей страны.