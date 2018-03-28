Ситуация вокруг Северной Кореи развивается в нужном направлении - Белый дом

Ситуация вокруг Северной Кореи развивается в правильном направлении после переговоров между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине, сообщили в Белом доме.

"Мы будем относиться к этому с осторожным оптимизмом, но мы считает, что все движется в правильном направлении, и вчерашняя встреча была хорошим свидетельством того, что кампания по оказанию максимального давления [на КНДР] работает", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По ее словам, Вашингтон рассчитывает на проведение скорой встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, с 25 по 28 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын находился с неофициальным визитом в Пекине и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Отмечается, что Ким Чен Ын заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе КНДР по снижению напряженности.

По данным СМИ, Ким Чен Ын также заявил, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом.