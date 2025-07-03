Европейские союзники США по НАТО начали в частном порядке подготовку к выводу американских войск из Европы, сообщает Euractiv .

В материале говорится, что европейские страны убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск, развернутых на Европейском континенте, которая в настоящее время составляет около 80 000 человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.

Реклама

«Вопрос не в том, произойдет ли сокращение численности американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса», — сказал собеседник медиа.

Дискуссии ведутся вокруг трех основных вопросов: сколько американских войск уйдет, насколько резким будет вывод войск и способны ли европейские силы заменить уходящие американские военные ресурсы.

Инфографика: NV

Восточный фланг НАТО особенно обеспокоен внезапным выводом американских войск, что, вероятно, приведет к немедленным запросам о подкреплении от других союзников.

Несколько стран в частном порядке призвали НАТО ускорить переговоры о пересмотре своих оборонных планов, чтобы начать подготовку к тому, что у Америки будет гораздо меньшая роль.

Ожидается, что вывод американских войск также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые служили базой для поддержки передовых военных операций США.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину США дополнительно направили 20 тыс. солдат в приграничные с Украиной государства, а общее число американских военных в Европе выросло до 100 тысяч.

По состоянию на 2025 год это число пока остается неизменным, но некоторые европейские дипломаты ожидают вывода военных США из Европы.