Конгрессмен призвал войска США не выполнять приказ Трампа, если тот распорядится вторгнуться в Гренландию

Конгрессмен-демократ Тед Лиу, ветеран Воздушных сил США, просит американских военных не выполнять приказ Дональда Трампа о вторжении в Гренландию , если они получат таковой.

Об этом он написал в X.

В сообщении Лиу ссылается на статью британского таблоида Mail on Sunday, который написал, что президент США Дональд Трамп приказал командирам спецподразделений разработать план вторжения в Гренландию после успешной операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Реклама

По данным собеседников таблоида, президент обратился к Объединенному командованию специальных операций США с просьбой подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов сопротивляется, поскольку такой шаг стал бы незаконным и не получил бы поддержки Конгресса США.

На фоне этого демократ обратился к Воздушным силам, Военно-морским силам, морским пехотинцам и американским Вооруженным силам, напомнив, что Гренландия является частью Дании — союзника США по НАТО.

«Если Трамп прикажет военным атаковать Гренландию без одобрения Конгресса, это будет незаконный приказ. Вы не должны выполнять незаконный приказ. Вы присягали Конституции, а не Трампу», — подчеркнул он.

По данным The Telegraph, Европейский Союз разрабатывает планы введения санкций против американских компаний в случае, если Трамп отвергнет предложение о размещении войск НАТО в Гренландии. Сообщается, что Meta, Google, Google, Microsoft и X могут быть ограничены в работе на континенте, то же самое касается банков и финансовых компаний. Более радикальным сценарием могло бы стать выселение американских военных с их баз в Европе.

Инфографика: NV

В ближайшее время госсекретарь США Марко Рубио должен провести встречу со своим датским коллегой, и европейцы рассчитывают, что он сможет оказать сдерживающее влияние на Трампа.

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Реклама:

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (это собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не верит в применение Штатами военной силы для захвата Гренландии. По ее словам, такой шаг может иметь слишком серьезные последствия для НАТО.

10 января телекомпания CNN сообщала, что Трамп озвучил два пути возможного заключения сделки по Гренландии.

«Я хотел бы заключить сделку простым путем, но если мы не сделаем этого простым путем — мы сделаем это трудным путем. Кстати, я также являюсь поклонником Дании. Должен сказать, что они были очень приветливы ко мне. Я их большой поклонник», — заявил президент США.