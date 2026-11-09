Европейские запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot находятся на минимальном уровне. В связи с этим национальные вооруженные силы часто неохотно передают эти ракеты Украине, не получив от Соединенных Штатов Америки надежных гарантий новых поставок.

Об этом в понедельник, 9 ноября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Улучшаться ситуация начнет примерно через год, когда Украина получит ракеты-перехватчики, производство которых заказано в Европе, отмечается в публикации.

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Предполагается, что в 2027 и 2028 годах Украина получит 600 ракет PAC-2, произведенных в Германии. Кроме того, в конце прошлого месяца было объявлено о заключении нового соглашения о производстве ракет PAC-3 в Польше.

Агентство подчеркивает, что обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков пока не выполнено. Не воплотилась пока в жизнь и программа по разработке недорогих систем противовоздушной обороны, о которой в феврале объявили пять европейских стран с самыми крупными оборонными бюджетами.

ЗРК Patriot / Инфографика: NV

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине

15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что во время удара 14 октября почти все баллистические ракеты не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

Позже в интервью агентству Bloomberg президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

25 октября президент Зеленский сообщил, что в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot есть продвижение, но этот процесс идет очень медленно. Он пояснил, что страны, которые могли бы предоставить Украине ракеты для Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак с применением баллистических ракет.

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30 октября Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, а также пакеты вооружений, оплаченные европейскими союзниками.