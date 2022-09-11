«Мы на стороне Украины». Ситуация с поставками оружия от Германии изменилась на 180 градусов — Бербок 11 сентября, 15:24 Анналена Бербок (Фото:Kay Nietfeld / Pool via REUTERS)

Германия изменила свою позицию по поводу военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения. Берлин будет предоставлять украинцам вооружение столько, сколько это будет необходимо.

Об этом сообщила глава МИД Анналена Бербок на форуме YES.

Он подчеркнула, что Германия находится на стороне Украины.

«Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ в нас будут нуждаться», — заявила Бербок.

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По ее словам, до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России основой вторжения, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

«Мы будем поставлять Украине оружие столько, сколько в этом будет необходимость», — сказала глава МИД Германии.

10 сентября Бербок во время поездки в Великую Дымерку под Киевом пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.

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