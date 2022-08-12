РФ выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

12 августа, 06:41
Василий Небензя (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Василий Небензя (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Об этом пишет Русская служба BBC.

По его словам, Россия «защищает» захваченную украинскую АЭС «от терактов».

«Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить», — заявил он.

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Небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под «периметром демилитаризации».

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком. Страна-террорист параллельно с обстрелами станции ее войсками инициировала заседание Совбеза ООН, пытаясь переложить ответственность на Украину и распространяя фейки о действиях ВСУ.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время заседания Совбеза ООН заявила, что Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   ООН Запорожская область Запорожье Совбез ООН Запорожская АЭС Война в Украине Демилитаризация ЗАЭС Война России против Украины

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