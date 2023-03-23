Британская разведка о ситуации под Кременной: силы РФ частично захватили подступы к городу, но больше ориентируются на оборону 23 марта, 10:07 Британская разведка сообщила о ситуации в районе Кременной (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, силы РФ немного улучшили свое положение в районе Кременной Луганской области, но в целом больше ориентируются на оборону.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что с начала марта 2023 года на участках Сватово-Кременная продолжались ожесточенные бои.

Российские силы частично восстановили контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, где ранее для них создалась угроза со стороны Украины. Местами РФ достигла продвижения на несколько километров.

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«Российское командование, скорее всего, пытается расширить „зону безопасности“ к западу от линий обороны, которые они обустроили на возвышенности, и интегрировать в оборону реку Оскол как естественное препятствие. Скорее всего, они захотят захватить Купянск, который является логистическим узлом», — говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, в оперативном плане на северо-востоке РФ больше настроена на оборону.

Российское командование, вероятно, опасается, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции, добавили в ведомстве.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка в Луганской области.